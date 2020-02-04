شكرا لقرائتكم علي بابا توقع اتفاقية مقر في المدينة الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-04 متابعات الخليج 365 - الرياض وقّع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة مشروع المدينة الإعلامية، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع المدينة الإعلامية بالرياض.

وعلى هامش التوقيع صرح السيد جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلًا: “نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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