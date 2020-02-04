أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2020

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 في السعودية للبيع والشراء بالريال السعودي والدولار الأمريكي، داخل السوق المحلي السعودي، فقد تم إعداد هذا الإصدار لنوافيكم بأجدد توقعات اسعار الذهب في السعودية بيع وشراء.

ونوضح في الجدول أدناه؛ سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم، بالريال السعودي، ونسعرض اسعار الذهب بالسعودية لكم كما في الجدول التالي:

ومن الجدير بالذكر، أن هناك أختلاف في سوق الذهب في السعودية ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل فبالتأكيد بعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية، وفق موقع التكية.