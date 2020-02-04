أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020

تنشر وكالة "سوا" الاخبارية، سعر صرف العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال السعودى خلال التعاملات الصباحية للبنوك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك.

وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي كالتالي:

الدولار الأمريكي: 0.27 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 0.24 ريال سعودي

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الجنيه الإسترليني: 0.21 ريال سعودي

الجنيه المصري: 4.22 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي: 0.98 ريال سعودي

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام، ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى في مختلف البلدان العربية والإسلامية.