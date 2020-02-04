التعليم تصدر قراراً بتعيين 219 معلمة بديلة على وظائف إدارية

أفادت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت قراراً بتعيين 219 معلمة بديلة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة، من اللائي جرى التعاقد معهن للعمل كمعلمات بديلات، داعية المعلمات المعيَّنات لاستكمال إجراءات المباشرة بالدخول على نظام “فارس” الإلكتروني.
وبحسب المصادر، فإن المعلمات البديلات اللواتي صدر لهن قرار التعيين استكملن كافة الأوراق الثبوتية وأنهين تسجيل رغباتهن المكانية والتعليمية، وهناك عدد آخر من المعلمات البديلات في انتظار استكمال أوراقهن الثبوتية ومسيّرات الرواتب من بعض إدارات التعليم بالمناطق.
وتضمن قرار التعيين صرف راتب شهر لكل معلمة ما لم تكن لها وظيفة حكومية سابقة، وإلزام المعينة بتوقيع إقرار خطي بأنها لا تشغل وظيفة حكومية، وأن يكنّ تحت التجربة لمدة سنة وُيعاملن وفقاً للمادة (45) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
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