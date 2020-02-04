وُصف كـ أحد أقوى رجال العالم.. شاهد: تفاصيل أول لقاء للصحافة الأمريكية مع الملك عبدالعزيز قبل 77 عامًا

نشرت مؤسسة “دارة الملك عبدالعزيز”، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، صورًا نادرة لأول لقاء للصحافة الغربية مع مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وحازت مجلة “Life” الأمريكية، أشهر مطبوعة عالمية آنذاك، فرصة لقاء مؤسس السعودية الحديثة بالرياض، في 1943.

أول زيارة

في مقطع فيديو قصير، روت “دارة الملك عبدالعزيز” تفاصيل عن “أول زيارة رسمية للإعلام الغربي”، التي شارك فيها الصحفي بمجلة “Life” نويل بوش، والمصور روبرت لاندري.

وبدأت رحلة مراسلي “Life” من القاهرة وصولا إلى مدينة جدة السعودية. وآنذاك، أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بتجهيز قافلة سيارات لنقل المشاركين في الوفد الصحفي من مطار جدة إلى الرياض، في رحلة استغرقت 6 أيام.

محطات تاريخية

وفي الرياض، استقبل الملك عبدالعزيز آل سعود مراسلي المجلة في قصر المربع، أحد القصور الشاهدة على محطات تاريخية بارزة في المملكة العربية السعودية، الذي بدأ إنشائه في 1936.

ووثقت المجلة بعض شوارع ومعالم مدينة الرياض الرئيسية، مثل سوق المقيبرة، وبوابة مصدة، وجراج سيارات الملك عبدالعزيز.

الوفد الصحفي

وواصل الوفد الصحفي جولته إلى محافظة الخرج ومنها إلى الظهران، حيث مقر شركة أرامكو النفطية العملاقة، بحسب مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز.

ومن أجل العودة إلى القاهرة، قام مراسلا مجلة “Life” بجولة ضمن رحلتهما الماراثونية إلى العراق.

وحسب دارة الملك عبدالعزيز، وصفت المجلة الملك عبدالعزيز آل سعود بأنه “أحد أقوى الرجال في العالم، وقام بعمل عظيم لا مثيل له في مرحلة حرجة”.