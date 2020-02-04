المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لخبراء أمن الأحداث الرياضية

شارك ممثل السعودية من رئاسة أمن الدولة، اليوم، في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ممثل المملكة في الاجتماع، العميد «فارس بن منصور المالك»، خلال كلمته، إن أمن الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام في شتى دول العالم على مختلف الأصعدة يتطلب جهدًا أمنيًا كبيرًا؛ لكون أمن الشخصيات المهمة وأمن الجماهير وأمن المنشآت، يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح تلك الأحداث.

وأوضح أنه في السعودية تكونت لدى السلطات الأمنية خبرات متراكمة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة؛ حيث تستقبل المملكة العربية السعودية في كل عام أعدادًا كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة.

وأضاف أن أعداد الحجاج تتراوح سنويا من 3-4 مليون حاج خلال أيام معدودة وفي أماكن محددة في مكة المكرمة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

وشرح العميد المالك للحضور آلية التعامل في مثل هذه المناسبات؛ حيث أصبح تنظيم وإدارة الحشود للمناسبات المختلفة بما فيها المناسبات الرياضية، أمرًا تقوم به السلطات الأمنية على مستوى عالٍ من الاحترافية والخبرة.

وذكر المالك أن العديد من المناسبات الرياضية العالمية أقيمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية تمت بنجاح وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل الخطط الأمنية المدروسة.

وسرد ممثل المملكة نماذج لتلك المناسبات والتي من بينها «بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية الدولية 2018، بطولة كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز للشطرنج 2018، بطولة فورمولا إي العالمية 2018-2019، أعظم رويال رامبلر WWE 2018، مهرجان الدرعية للفروسية الدولية 2019، نهائي بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة 2019، بطولة كأس الدرعية الدولية للتنس 2019، بطولة السوبر الإيطالي 2019، الملاكمةCLASH OF THE DUNES (2019)، بطولة السوبر الاسباني ( 2020)، ورالي داكار الدولي (2020)».

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وبين العميد المالك أن تأمين المنشآت الرياضية يشكل هدفًا تسعى الدولة إلى تحقيقه؛ وذلك من خلال تدريب كوادرها على كيفية التواصل الفاعل من المسؤولين في تلك المنشآت، ومعرفة التعامل مع غرفة العمليات أثناء الأحداث، وفي هذا الإطار يتم تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية على استخدام أعلى تقنيات وإمكانيات الملاعب وفق سيناريوهات عملية إلى جانب محاضرات نظرية.

ولفت ممثل المملكة النظر إلى أن من المهددات العامة «المهددات الطبيعية، والمهددات البشرية».

وبين أن التعامل مع الأحداث الرياضية من الناحية الأمنية يتم عبر المراحل التالية: «مرحلة ما قبل الحدث «التحضيرية»، ومرحلة أثناء الحدث «التنفيذية»، ومرحلة ما بعد الحدث «النهائية»، والمرحلة «المستمرة»، ومتناولاً الأدوار الإعلامية والترفيهية والاجتماعية.

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