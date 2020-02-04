أهم أحداث العالم هذا الصباح.. مرتزقة أردوغان في ليبيا وأول وفاة بـ«كورونا» في هونج كونج

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث التي كان أبرزها، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج، واستمرار تزايد وفيات كورونا في الصين إلى 425 شخصًا.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 425 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفًا و438 شخصًا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة.

هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد، لشخص يبلغ 39 عامًا، كان قد سافر إلى مدينة ووهان الصينية في 21 من الشهر الماضي وعاد إلى هونج كونج في 23 من الشهر نفسه.

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حكومة السودان: لم نخطر بلقاء البرهان ورئيس وزراء إسرائيل

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أمس الاثنين: إنَّ مجلس الوزراء لم يخطر باللقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في أوغندا، وينتظر توضيحًا منه عقب عودته.

الجيش الليبي: مرتزقة أردوغان في البلاد 6 آلاف

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أنَّ عدد مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا بلغ حتى الآن 6 آلاف عنصر، مبينًا أنَّ أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.

انطلاق مجالس انتخاب مرشح ديمقراطي للرئاسة يولاية أيوا الأمريكية

انطلقت في ولاية أيوا الأمريكية، المجالس الانتخابية (كوكوس)، ما يمثل بداية رسمية لسباق البلاد لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.