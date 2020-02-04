شرطة حائل تطيح بمتهمين كبَّلا مواطنًا بسلك معدني واعتديَا عليه حتى الموت

أعلنت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بتكبيل مواطن بسلك معدني والاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بإحدى الاستراحات بمنطقة حائل.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة حائل، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة بمركز القاعد بمنطقة حائل.
وشرح المتحدث الجريمة قائلًا: «بعد تكبيل المجني عليه بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة»، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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