«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق.. الثلاثاء

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار اليوم الثلاثاء على بعض مناطق المملكة.

وقال الصخري- عبر تويتر- إنه من المتوقع بدءًا من اليوم الثلاثاء واليومين المقبلين، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة على أجزاء واسعة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الصخري، أن فرصة هطول الأمطار قد تمتد بشكل خفيف وخفيف جدًا نواحي (أجزاء) من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والحفر والشرقية، ودولة الكويت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، مع رياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

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