أمانة عسير تطلق جائزة للتميز والأداء

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإطلاق جائزة للتميز والإبداع تتنافس علبها 33 بلدية. وتتولى لجنة من الأمانة الإشراف على المسابقة وتحديد آلياتها وشروطها، على أن يتم الترشيح للجائزة طبقا لمؤشرات الأداء لكل بلدية.

ويرأس لجنة الترشيح أمين المنطقة، وعضوية وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس سلمان الفيفي، مدير مكتب تنفيذ الرؤية الدكتور عيسى البناوي، المشرف العام على مكتب الأمين المهندس عبد الرزاق العلياني، مساعد الأمين للتخطيط والبرامج الدكتور سعود أبو شايقة، مدير عام الرخص والرقابة الشاملة والدكتور محمد العاوي.

وأوضح أمين المنطقة، أن الجائزة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي وتحقيق المستهدفات المطلوبة على مستوى الوزارة، وأشار إلى أن المسابقة تعمل على قياس الأداء من خلال مؤشرات دقيقة بغرض تحفيز وتشجيع الكوادر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين؛ وخلق روح التنافس في العمل البلدي بالمنطقة، وأضاف أن الجائزة تهدف أيضا تعزيز ثقافة التميز، و تسليط الضوء على نجاحات وإنجازات البلديات وجهودها في خدمة المواطنين والمقيمين، إلى جانب نشر ثقافة القياس.

وقال الحميدي إن الخطوة تأتي في سياق مسؤوليات الأمانة، ورسالتها بالإسهام في تحقيق العمل المتكامل، و في النهوض بالتنمية الشاملة بالمنطقة و توفير بيئة مناسبة تسهم في الريادة والتميز. مشيرا إلى أن الجائزة ترتكز على أسس علمية متطابقة مع معايير الجوائز الدولية.