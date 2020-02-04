السعودية اليوم / تعليم شرورة يطلق الحملة الإعلامية للتوعية من فيروس كورونا



نجران 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أمس الحملة الإعلامية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد مستهدفه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المحافظة.

وأوضح مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، أن الحملة ستستمر على مدى أسبوع وتستهدف جميع مدارس التعليم والأقسام التعليمية وأندية الحي بالمحافظة للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس ووسائل السلامة العامة الواجب أتباعها في جميع المرافق التعليمية وذلك من خلال إصدار النشرات التثقيفية ونشر المواد التوعوية الصادرة من وزارة الصحة عبر وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة بالمحافظة لرفع الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع وتعزيز دور وإجراءات الصحة المدرسية في التوعية الصحية بالمرض.

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13:51ت م

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