السعودية اليوم / الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُطلق مسابقتها السنوية لطلاب وطالبات المدارس



جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم, المسابقة البيئية السنوية لطلاب وطالبات المدارس في دورتها الثالثة التي تستمر حتى 18 رجب 1441 هـ.

وتهدف المسابقة التي تأتي ضمن إطار التعاون على نشر التوعية البيئية بين الطلاب والطالبات بصفة خاصة, وأفراد المجتمع بصفة عامة، إذ تستقبل الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية مشاركات الطلاب والطالبات من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

يُذكر أن المسابقة تتضمن 5 فئات من شأنها تعزيز مبدأ حماية البيئة، وهي فئة التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الإلكتروني، والفيلم البيئي, وأفضل مبتكر بيئي, وأفضل ناد بيئي، وستحظى كل فئة من هذه الفئات على 10 مراكز للطلاب والطالبات.

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13:50ت م

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