

الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وشارك في الاجتماع عضو المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل وعدد من أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، وإزالة جميع العقبات التي قد تواجه هذه العلاقات، واستمرار التواصل على المستويات كافة .

حضر الاجتماع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناوا.

// انتهى //

13:49ت م

0103



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ اجتماعًا اليوم، بالوزير الاتحادي السابق ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الدكتور بيتر رامزاور.وشارك في الاجتماع عضو المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل وعدد من أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، وإزالة جميع العقبات التي قد تواجه هذه العلاقات، واستمرار التواصل على المستويات كافة .حضر الاجتماع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناوا.// انتهى //13:49ت م0103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية تجتمع برئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.