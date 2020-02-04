السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرأس الاجتماع السنوي الـ 29 للمحافظين



بريدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة غداً، الاجتماع السنوي الـ 29 لسموه بالمحافظين، بحضور وكلاء الإمارة والمدراء العامين وبعض مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر مجلس إمارة المنطقة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومشاريع الخدمات العامة ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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13:48ت م

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