السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر العالمي الخامس لطب الطوارئ بالخبر



الخبر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

اطلقت الجمعية

وأوضح استشاري طب الطوارئ بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ورئيس المؤتمر الدكتور ثامر الجنيد، أن المؤتمر يتضمن استعراض المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث، والأنظمة العلاجية والتشخيصية الحديثة، إضافة إلى ورش عمل، وسباق خيري للجري لنشر الوعي عن طرق الإنعاش القلبي الرئوي والتصرف في الحالات الحرجة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد هذا المؤتمر من قبل هيئة التخصصات الصحية بـ 30 ساعة تعليمية طبية.

من جانبه بين رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ استشاري طب الطوارئ الدكتور جميل أبو العينين، أن المؤتمر الذي يشارك فيه 12 جهة ولجنة مشاركة من داخل وخارجها، يستهدف الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المتدربين وطلاب الطب وطاقم التمريض وطالب التمريض والخدمات الإسعافية الطارئة وطالب الخدمات الإسعافية الطارئة.

// انتهى //

13:44ت م

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الخبر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساطلقت الجمعية السعودية لطب الطوارئ بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل, "المؤتمر العالمي الخامس لطب الطوارئ"، بمشاركة أطباء استشاريين ومتخصصين في مختلف التخصصات الدقيقة في مجال طب الطوارئ من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك في فندق الكمبنيسكي بالخبر.وأوضح استشاري طب الطوارئ بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ورئيس المؤتمر الدكتور ثامر الجنيد، أن المؤتمر يتضمن استعراض المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث، والأنظمة العلاجية والتشخيصية الحديثة، إضافة إلى ورش عمل، وسباق خيري للجري لنشر الوعي عن طرق الإنعاش القلبي الرئوي والتصرف في الحالات الحرجة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد هذا المؤتمر من قبل هيئة التخصصات الصحية بـ 30 ساعة تعليمية طبية.من جانبه بين رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ استشاري طب الطوارئ الدكتور جميل أبو العينين، أن المؤتمر الذي يشارك فيه 12 جهة ولجنة مشاركة من داخل وخارجها، يستهدف الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المتدربين وطلاب الطب وطاقم التمريض وطالب التمريض والخدمات الإسعافية الطارئة وطالب الخدمات الإسعافية الطارئة.// انتهى //13:44ت م0097

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