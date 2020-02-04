السعودية اليوم / مقتل 4 أشخاص في هجوم إرهابي وسط جمهورية مالي



باماكو 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة بانا جاكو الواقعة على بعد خمسة وثلاثين كم من مدينة كورو وسط مالي.

وأفادت وكالة الأنباء المالية أن الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية قد خلف أضراراً مادية كبيرة وقيام الجماعات الإرهابية من إيقاف حركة المرور وتخريب الطرقات ، مما أجبر الناس على الفرار من المدن المجاورة.

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13:35ت م

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