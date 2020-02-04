السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يناقش سير العمل في إدارة جوازات المنطقة



نجران 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة جوازات المنطقة، العميد خالد بن عبدالله العشيوان.

وقدم العميد العشيوان، إيجازاً عن سير العمل في إدارة جوازات منطقة نجران خلال الفترة الماضية.

وثمن سموه الجهود التي تقدمها إدارة جوازات المنطقة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

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13:35ت م

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