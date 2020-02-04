السعودية اليوم / الدكتور العيبان يشكر القيادة ويؤكد تثمين المنتدى لمبادرتي سمو ولي العهد لدعم الأمن السيبراني



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها، بمناسبة انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- على تفضله بالرعاية الكريمة لهذا المنتدى الدولي، كما رفع معاليه شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير

كما توجه معاليه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على تشريفه حفل افتتاح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

ورحب الدكتور العيبان بضيوف المملكة المشاركين والمتحدثين في المنتدى ومسؤولي الأمن السيبراني الدوليين وخبرائه، والقيادات في المؤسسات الحكومية والشركات الدولية الكبرى، والأكاديميين والمستثمرين، ووجه لهم شكره وتقديره باسم المنتدى والمنظمين، منوّهاً بالحضور والتفاعل لأصحاب السمو والمعالي قادة القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات الوطنية وغيرهم من المسؤولين والأكاديميين والمهتمين في المملكة.

وأكد الدكتور العيبان أن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة المملكة العربية

وبين معاليه أن تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرص سموه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح، كما أن مبادرة سموه الكريم بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعد دعماً كبيراً للجهود المبذولة في هذا المجال، مثمناً معاليه لسموه الكريم هاتين المبادرتين اللتين سيكون لهما أثرٌ جليٌ في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضرًا ومستقبلًا.

وأوضح معاليه أن تسجيل أكثر من 3500 مشارك في هذا المنتدى يدل على حرص المجتمع الدولي وتزايد الوعي بأهمية الموضوعات التي يتناولها المنتدى، ويؤكد ذلك مشاركة أكثر من 120 متحدثًا من أبرز قيادات الأمن السيبراني وخبرائه وذوي العلاقة، والذين سيقدمون خلاصة تجاربهم وتبادل الأفكار والخبرات عبر أكثر من 50 جلسة.

وأضاف سيسلط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد.

وختم معاليه بتكرار الشكر والترحيب بالضيوف والمشاركين والحضور من خارج المملكة وداخلها على المستويات كافة، متمنياً أن يسهم المنتدى في تحقيق عالم سيبراني أكثر أمناً وخدمة للإنسانية .

// انتهى //

13:26ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها، بمناسبة انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- على تفضله بالرعاية الكريمة لهذا المنتدى الدولي، كما رفع معاليه شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه لعقد المنتدى.كما توجه معاليه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على تشريفه حفل افتتاح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.ورحب الدكتور العيبان بضيوف المملكة المشاركين والمتحدثين في المنتدى ومسؤولي الأمن السيبراني الدوليين وخبرائه، والقيادات في المؤسسات الحكومية والشركات الدولية الكبرى، والأكاديميين والمستثمرين، ووجه لهم شكره وتقديره باسم المنتدى والمنظمين، منوّهاً بالحضور والتفاعل لأصحاب السمو والمعالي قادة القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات الوطنية وغيرهم من المسؤولين والأكاديميين والمهتمين في المملكة.وأكد الدكتور العيبان أن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.وبين معاليه أن تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرص سموه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح، كما أن مبادرة سموه الكريم بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعد دعماً كبيراً للجهود المبذولة في هذا المجال، مثمناً معاليه لسموه الكريم هاتين المبادرتين اللتين سيكون لهما أثرٌ جليٌ في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضرًا ومستقبلًا.وأوضح معاليه أن تسجيل أكثر من 3500 مشارك في هذا المنتدى يدل على حرص المجتمع الدولي وتزايد الوعي بأهمية الموضوعات التي يتناولها المنتدى، ويؤكد ذلك مشاركة أكثر من 120 متحدثًا من أبرز قيادات الأمن السيبراني وخبرائه وذوي العلاقة، والذين سيقدمون خلاصة تجاربهم وتبادل الأفكار والخبرات عبر أكثر من 50 جلسة.وأضاف سيسلط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد.وختم معاليه بتكرار الشكر والترحيب بالضيوف والمشاركين والحضور من خارج المملكة وداخلها على المستويات كافة، متمنياً أن يسهم المنتدى في تحقيق عالم سيبراني أكثر أمناً وخدمة للإنسانية .// انتهى //13:26ت م0087

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.