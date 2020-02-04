السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي بالمهتمين بتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة العويقيلة .



العويقيلة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة العويقيلة اليوم، بالمهتمين بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وناقش سموه خلال اللقاء عدد من المقترحات لتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة، وتذليل الصعاب لدى مربي الثروة الحيوانية وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة .

وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : إن المراعي الشاسعة وما تتميز به المنطقة من ثروة حيوانية تعتبر من أهم المقومات الاقتصادية بالمنطقة والتي يمكن أن تبنى عليها أعمال تجارية واستثمارية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مبيناً أن الدولة رعاها الله خصصت الكثير من برامج الدعم للمستثمرين بتجارة المواشي والمربين لها داعياً للاستفادة منها بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المنطقة.

ووجه سموه بتشكيل فريق عمل يتكون من ممثل للإمارة وبمشاركة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، وبنك التنمية الاجتماعي، وبنك التنمية الزراعي، وجمعية مربي المواشي التعاونية، والغرفة التجارية والصناعية بعرعر لدراسة وتفعيل وتنشيط تجارة واستثمارات المواشي وإنشاء سوق كبيرة وجاذبة للمواشي ومنتجاتها وصناعاتها بمحافظة العويقيلة.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام كبير بالاستثمار والمتاجرة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها وأنشطتها وذلك في إطار الاهتمام بالأمن الغذائي والمائي المستدام وسعياً لتحقيق التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:16ت م

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