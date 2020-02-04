السعودية اليوم / حرم سمو أمير منطقة الرياض تزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

زارت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم سمو أمير منطقة الرياض رئيسة مجلس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالمنطقة وأعضاء مجلس اللجنة، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل بحرم سمو أمير منطقة الرياض والوفد المرافق، مؤكداً أهمية العمل والتعاون بين المركز واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالرياض، مشيراً إلى أن الحوار الوطني هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يوليان اهتماماً كبيراً ومتواصلاً للحوار بصفة عامة والمركز بصفة خاصة.

وأوضح السبيل أن المركز ترجم هذا الدعم بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتقديم مناخ فكري وثقافي مناسب لتقبل واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعزز قيم التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

بعد ذلك، اطلعت حرم سمو أمير منطقة الرياض والوفد المرافق على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، واستمعوا لعرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها برامج أكاديمية الحوار، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي)، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية والبرامج الموجهة للشباب، فضلا عن المشاريع التي استحدثها المركز لتتواكب مع المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المركز واللجنة في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتعايش والتسامح في محافظات منطقة الرياض.

وفي ختام اللقاء أشادت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بما يقدمه المركز من جهود في سبيل إشاعة ونشر لغة الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم الوطني بين فئات المجتمع، مؤكدة على أهمية الحوار ودوره الحيوي في تعزيز الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قناة ومنبر داعم لتوطيد وبناء قواعد تلك المباهج التي نراها في وطننا، حيث إنه يسعى لتحقيق ذلك في برامجه كافة.

وفي نهاية الزيارة قامت سمو الأميرة والوفد المرافق بزيارة معرض الحوار التفاعلي وأبدت سموها سعادتها وإعجابها بما تمت مشاهدته، وأشارت إلى رغبتها في أن تقوم وفود طلابية من مختلف محافظات منطقة الرياض في زيارة هذا المعرض، من أجل رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية الحوار، وقد رحّب مسؤولو المركز بذلك.

حضر اللقاء، الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، ونائب الأمين العام الأستاذ إبراهيم العسيري وعدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

// انتهى //

13:16ت م

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