السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل تحدد مواعيد فتح القبول في 53 برنامجاً للدراسات العليا



الأحساء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، يوم الأحد الموافق 22 من شهر جمادى الآخر الجاري، موعداً لفتح بوابة القبول للتقديم في "53" برنامجاً للدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي بمختلف كليات الجامعة، ويستمر حتى يوم السبت الـ 5 من شهر رجب المقبل، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين المقيمين بالمملكة.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وذلك استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

من جانبه، بيّن عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن اجتياز اللغة الإنجليزية " TOEFL_IELETS_STEP " شرط للقبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه، مبيناً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلكتروني ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم، وكذلك بالنسبة للمعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها فيلزمهم التقديم عبر البوابة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مع استيفاء الشروط المطلوبة، منوهاً بالدعم المستمر الذي تلقاه العمادة لتطوير برامجها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمكن للراغبين الالتحاق والاطلاع على الخطط الدراسية لجميع البرامج وشروط الالتحاق بها على رابط: https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

وللتقديم على البوابة، على الرابط: https://services.kfu.edu.sa/Admission/graduate-submit.aspx .

// انتهى //

13:15ت م

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