شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يعلن إنشاء مدينة إعلامية في حي السفارات والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير بدر بن عبدالله: المدينة الإعلامية محفزة للإبداع ومرحبة بكل الأفكار

• التوقيع على تأسيس مقر جديد لصندوق eWTP Arabia الاستثماري بالمدينة

• اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم أجمل

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• أدعو أصحاب المشاريع الطموحة للإنضمام إلينا

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن إنشاء مدينة إعلامية في حي السفارات بالرياض، وقال الوزير إن المدينة الإعلامية محفزة للإبداع في التقنية والإعلام والثقافة، ومرحبة بكل الأفكار الملهمة.

وأضاف سموه عبر حسابه الشخصي: "اليوم، وقعت مع جيري لي، العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في المدينة الإعلامية، وهذه خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أدعو أصحاب المشاريع الطموحة سواءً الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة إلى الانضمام إلينا .. اتفاقيات اليوم حزمة أولى والقادم أجمل".