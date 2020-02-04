أوراكل تفتتح مركز بيانات في جدة

2020-02-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت أوراكل أنها ستفتح مقرًا لها في جدة، ضمن خطط توسعها في مناطق جديدة تمتد عبر خمس قارات، وبهذه الخطوة تكون الشركة أول مركز بيانات سحابي في المملكة.

وأوراكل هي واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص.

وتعتزم الشركة افتتاح مراكز جديدة في ملبورن أستراليا، وأوساكا اليابان ، ومونتريال كندا؛ وأمستردام هولندا، مع العلم أن لديها بالفعل مراكز بيانات سحابية في أستراليا واليابان وكندا، وكذلك في الاتحاد الأوروبي.

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وتعد المناطق الجديدة جزءًا من جهود أوراكل لتوفير ما لا يقل عن مركزين في كل بلد تعمل فيه.

وتخطط الشركة لإضافة منطقة ثانية في المملكة في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى منطقتين في الإمارات.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنها تتحرك بسرعة لتطوير أعمال البنية التحتية الخاصة بها، وتستهدف أن يكون لديها مراكز في 36 موقعًا بنهاية 2020، إذ تتسابق مع شركتي أمازون.كوم ومايكروسوفت على حصص السوق.

وحوسبة أوراكل السحابية ORACLE CLOUD COMPUTING هي خدمة تقدمها الشركة لتوفير الخوادم، وأنظمة وأجهزة التخزين، والتطبيقات والخدمات، عبر مراكز البيانات الرقمية.

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