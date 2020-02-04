هل تمنح الإقامة المميزة حامليها حق امتلاك العقارات في المملكة؟

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة أن الإقامة المميزة تمنح حامليها حق امتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

مركز الإقامة المميزة

يذكر أن مركز الإقامة المميزة، بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

فرص استثمارية واعدة

يسعى برنامج الإقامة المميزة إلى تشجيع الأجانب على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة وفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق 7 مبادئ استثمارية وهي:

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• ضمان نقل قوي للمعرفة والتكنولوجيا

• تعزيز رأس المال البشري المحلي

• ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب في الفرص والخدمات

• تسهيل إجراءات الوصول للموظفين، غير السعوديين، وعائلاتهم

• ضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

• تمكين استدامة الاستثمار بين المستثمرين السعوديين والأجانب

• تنفيذ المعايير الاجتماعية والبيئية وضمان التزام المستثمرين بلوائح الصحة والسلامة والبيئة في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية

• توفير الوصول إلى حوافز الاستثمار على قدم المساواة وتنفيذ معايير شفافة وغير تمييزية للأهلية.

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