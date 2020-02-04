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شرطة حائل تقبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ حائل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة بمركز القاعد بمنطقة حائل، بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرا بما نسب إليهما وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.



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