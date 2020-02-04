السعودية | بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
قررت وزارة التعليم تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ممن تم التعاقد معهن كبديلات ومنحهن راتب الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ المباشرة.
ووجهت الوزارة مديري التعليم بتوجيه المعينات في مكاتب التعليم والأقسام النسائية، ويكون ذلك وفق الاحتياج على أن يصرف للمعينات راتب شهر بدل تعيين ما لم يكن لهن سابق خدمة في الدولة ويعتبرن تحت التجربة لمدة سنة ويعاملن وفقاً للمادة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وشدد القرار على عدم تمكينهن من المباشرة إلا بعد التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل واستكمال المسوغات للتعيين وإلزامهن بإقرار خطي بأنهن لا يشغلن وظائف حكومية أو لهن سابق خدمة بالعمل على وظائف حكومية وفي حال اتضاح ذلك يحق للوزارة إلغاء قرار تعيينها.
وأكد القرار أهمية تسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة خلال 15 يوماً وإلغاء تعيين من لم تباشر على أن يلحقن ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم.
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