شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهمين ضربا مواطنًا حتى الموت بحائل والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

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