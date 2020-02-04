«الصحة»: 5 خطوات للحماية من فيروس «كورونا»

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وتأتي هذه الخطوات تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.
ونصحت من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.
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