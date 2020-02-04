محافظ حفر الباطن يتفقد السجن ويكرم حفظة كتاب الله

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

تفقَّد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن مقر إدارة سجن المحافظة، بحضور مدير السجن العقيد محمد سيف الشهراني، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

وفور وصول محافظ حفر الباطن بدأت الجولة التفقدية على المرافق الخاصة بالسجن من بيت العائلة ومقر مركز الاختبارات الخاص بجامعة الإمام سعود والمستوصف الخاص بالنزلاء، كذلك تفقد سموه المدارس والمعهد الصناعي الذي يشمل النجارة ومعهد الحاسب والكهرباء.

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بعد ذلك توجه الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود لمقر الحفل المعد، بعد ذلك سلم سموه المحافظ شهادة الشكر للنزلاء المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وفي الختام قدم العقيد محمد الشهراني درعاً تذكارياً لسمو المحافظ بمناسبة الزيارة.

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