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تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير

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2020-02-04

تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والبرك والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال المع و محايل وعدد من المواقع الأخرى.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي – بمشيئة الله – من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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