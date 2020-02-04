شاهد .. أحدث صورة للأمير “عبدالإله بن عبدالعزيز” مع ابنائه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة حديثه للأمير “عبدالإله بن عبدالعزيز” مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع اثنين من أبنائه وهما الأمير عبدالعزيز والأمير صعبدالمجيد. ولاقت الصورة تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات على الصورة للأمير “عبدالإله بن عبدالعزيز” مع ابنائه ، متمنين لهم الصحة والعافية بحسب صحيفة “المرصد”.

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