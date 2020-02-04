كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق. وقال الوزير خلال لقائه مع برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية: إنَّ الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي. وأضاف أنه لن يصدر أي صك طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: قريبًا.. الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.