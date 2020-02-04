أمير الباحة يوجه بنقل إعلامي مصاب بجلطة في القلب لأحد المستشفيات الرئيسية

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، اليوم الإثنين، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للإعلامي علي محمد بركات المصاب بجلطة في القلب. وشمل التوجيه التنسيق حيال نقله عبر الإخلاء الطبي لأحد المستشفيات الرئيسية بالمملكة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل.

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