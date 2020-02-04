إصابة 11 من عائلتين عقب تصادم مركبتين شمال الطائف

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفاوتة، نتيجة تصادم مركبتين، تقلان عائلتين، وذلك بعد «المويه» تقريبًا بثلاثين كيلو مترًا في اتجاه الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أنَّ غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعاف بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي .

وعند وصول أول فرقة اتضح أنَّ بالموقع 11 حالة إسعافية، وعليه فقد تمَّ فرز الإصابات بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لهم؛ حيث صُنِّفت حالتان بالمتوسطة فيما صنّفت باقي الحالات بالبسيطة، وعلى إثر ذلك تمَّ التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.