خلاف مالي سبب خطف وقتل «عشريني حائل»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أنَّ خلافًا ماليًّا وراء جريمة القتل التي رصدتها كاميرا مستوصف طبي بمدينة القاعد شمال حائل.

وأوضحت المصادر، أنَّ مرتكبيّ الجريمة، اعترفا بعد القبض عليهما، بأنَّ القتيل كان مَدِينًا لهما بمبلغ من المال ولم يسدِّده، فقاما بخطفه وربطه في مزرعة، وعندما توفِّي، أحضراه وتركاه أمام المستوصف الطبي.

وأفادت المصادر، بأنَّ المتوفى شاب عشريني، وأن المتهمين شقيقان في العشرينات من العمر أيضًا.

Advertisements

وانتشر فيديو للواقعة على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر توقف سيارة بها جثة رجل متوفى، رصدتها كاميرات أحد المستوصفات الطبية بحائل.

وتمَّ القبض على أول المتهمين خلال أقل من 24 ساعة من ارتكابهما جريمة القتل، وبعد ساعات قليلة أُطِيح بالمتهم الثاني.

وكانت كاميرا مستوصف طبي خاصة بمدينة القاعد شمال حائل، وثّقت شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم تحديد موقعهما والقبض عليهما.