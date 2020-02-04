ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطريف

أتلفت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وصادرت البلدية خلال الجولات الميدانية، التي نفذتها إدارة صحة البيئة، المواد المضبوطة خلال الربع الأخير من عام 2019 على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

وحثَّ رئيس بلدية محافظة طريف، المهندس عودة بن خلف العنزي، إدارة صحة البيئة والمراقبين على الجدّ والاجتهاد والاستمرار، مؤكدًا للجميع حرص البلدية على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بمجال صحة الإنسان.