شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب يخيم على الباحة.. و «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل
وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة 9:00 صباحاً ويستمر إلى السادسة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها .
وانتشرت في ساعات الصباح الأولى حالة من الضباب على بلجرشي والمندق وبني حسن، وأهاب مرور الباحة بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.
كما أهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت.
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