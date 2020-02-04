اخبار السعوديه

تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-04

تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، والجموم، واضم، وميسان، والقنفذة، والعرضيات، والليث، وبحرة، وميسان, مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً – بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

تابعنا على 2521912af1.jpg تواصل معنا علىwhatsapp_icon-icons.com_65942.png

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا