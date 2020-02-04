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غرفة جدة تشهد افتتاح مكتب الاتصال الالماني السعودي للشؤون الاقتصادية الإثنين المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

تشهد غرفة جدة يوم الإثنين المقبل الموافق 3/2/2020م مكتب الاتصال الالماني السعودي للشؤون الاقتصادية "GESALO" تعزيزاً للعلاقات الثنائية ورفعاً للتبادل التجاري بين البلدين بحضور الرئيس التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية التجارة الألمانية، دكتور مارتن فانسليبن ومفوضة مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتورة داليا سمره روتا والقنصل العام الألماني بجدة هولجر زيجلر ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي والأمين العام المهندس عماد بن محمد هاشم وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي والألماني. من جانبها أكدت مفوضة مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتورة داليا سمره روتا ، أن تواجد مكتب لـ " GESALO" دائم في جدة ، سوف يلعب الدور الكبير في استشراف الفرص الاستثمارية في البلدين وتعزيز العلاقات التجارية السعودية الألمانية في جميع أنحاء المملكة ، بدعم من المكتب الرئيسي في الرياض والمكتب في المنطقة الشرقية ، مما سيسمح بتغطية المزيد من قطاعات الاقتصاد السعودي عن كثب ، تمشياً مع رؤية المملكة 2030. وعدت " روتا " افتتاح المكتب الألماني في جدة علامة فارقة بالنسبة لـ "GESALO" خلال فترة التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة والتطورات الإيجابية التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال السعودي الألماني ، في الوقت الذي تقدم فيه مدينة جدة الكثير من الإمكانات في قطاع الخدمات اللوجستية والنهوض الكبير في مشروعات قطاع السياحة وثمن بدوره القنصل العام الألماني بجدة هولجر زيجلر خطوة فتتاح المكتب الألماني في جدة ، وذلك لدعم الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية ، حيث سيعمل هذا المكتب الذي يعتبر الممثل الرسمي للصناعة والتجارة الألمانية في المملكة العربية السعودية ، على تزويد كل ما يخدم مجتمع الأعمال من معلومات وفرص استثمارية تخدم مختلف القطاعات . يذكر أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية "GESALO" يعد جزءاً من شبكة الغرف الصناعية التجارية الألمانية بالخارج "AHKS" التي لديها 140 مكتباً في 92 دولة حول العالم ، ويعمل المكتب الألماني في المملكة كمؤسسة غير ربحية منذ أكثر من 40عاماً . كما تعتبر شبكة الغرف الصناعية التجارية الألمانية بالخارج "AHKS" مؤسسة لترويج التجارة الخارجية الألمانية ، ويقوم اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية "DIHK" بتنسيق وتطوير شبكة الغرف التجارية الألمانية بالخارج. يتم تمويلها من قبل الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة "BMWI" .