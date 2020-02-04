شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:20 صباحًا, 4 فبراير 2020 م المناطق - واس شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي‬، الذي نظمه وفدي مملكة المغرب وجمهورية فرنسا المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

وأكد معالي السفير المعلمي خلال الاجتماع، على أن المملكة ستعمل مع شركائها الدوليين على مواجهة تحديات التغير المناخي خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.