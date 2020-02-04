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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. كل من اشترك في الفساد سيحاسب.. لا حصانة لفاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سواء كان كاتب عدل أو صاحب عمل أو رجل أعمال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير العدل الدكتور عادل الصمعاني أن كل من اشترك في الفساد، سواء كان “كاتب عدل”، أو صاحب عمل، أو رجل أعمال، سيحاسب.. ولا حصانة لفاسد.
وأضاف الصمعاني، خلال حواره مع برنامج “في الصورة”، “لن يكون هناك صكوك مزورة في المرحلة الحالية أو المستقبلية لن يكون، لدينا قاعدة بيانات لكافة الممتلكات العقارية.
وتابع وزير العدل أنه بإمكان الوزارة أن تتأكد من الصحة قبل الإقرار وستتضاعف الموثوقية مع الإقرار الإلكتروني”.
وتابع الدكتور وليد الصمعاني “بوجد إجراءات وقائية، ولن يكون هناك تدخل لكاتب العدل، وحتى كاتب العدل سيكون دوره هو المتابعة فقط، وهناك مؤشرات أي خروج عنها سواء بإجراء أو بإجازة سيتم اكتشافه لحظياً”.
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