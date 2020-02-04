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شكرا لقرائتكم هطول أمطار رعدية على الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية .
وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة 9:00 صباحاً ويستمر إلى السادسة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها .
وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت .
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