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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. أول زيارة لصحيفة غربية واللقاء مع الملك المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وصفته بأحد أقوى رجال العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، مقطع فيديو يضم عددًا من الصور النادرة التي ترصد أول لقاء للصحافة الغربية مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
نُشر اللقاء في أشهر مجلة عالمية مطبوعة في ذلك الوقت، وهي مجلة “Life” الأمريكية، ووضعت المجلة حينها صورة الملك المؤسس على غلاف العدد الصادر بالمقابلة، ووصفته بأنه “أحد أقوى الرجال في العالم والذي قام بعمل عظيم لا مثيل له في مرحلة حرجة”.
أجرى اللقاء المحرر نويل بوش، والمصور الصحفي روبرت لاندري، وذلك في عام 1943، أي قبل 79 عامًا.
ورصدت دارة الملك عبد العزيز تفاصيل الزيارة الرسمية، والتي بدأت من القاهرة وصولاً إلى مدينة جدة، وأمر الملك عبدالعزيز حينها بتجهيز قافلة سيارات من أجل نقل المشاركين في الوفد الصحفي من مطار جدة إلى الرياض، حيث استغرقت رحلتهم 6 أيام، حتى وصلوا إلى قصر المربع والذي استقبلهم الملك به.
قام مراسلا المجلة بتصوير بعض شوارع ومعالم مدينة الرياض الرئيسية، ومنها سوق المقيبرة، وبوابة مصدة، وجراج سيارات الملك عبدالعزيز، وقاموا بجولة في محافظة الخرج ومنها إلى الظهران، وتحديداً مقر شركة أرامكو، قبل أن يعودوا إلى القاهرة عبر العراق.
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