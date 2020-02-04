معاناة خريجات الأحياء .. أعمار كاملة تذهب في انتظار التعيين!

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منيرة المطيري- خريجة قسم الأحياء- أن آلاف الخريجات لا زال لديهن بصيص أمل في أن يلتفت أحد إلى معاناتهن، متابعةً: لنا سنوات معطلات، بسبب المفاضلة والاحتياج السنوي الشحيح، في ظل خريجين جدد بالآلاف من 43 قسمًا كل عام.

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وأضافت في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن تجميع نقاط “قياس” أصبح “هوسًا” لدى البعض، وفي المقابل يتم تحويل الإداريات، وتثبيت البديلات على وظائفهن دون الدخول معهن في مفاضلة “جدارة”.

من جهته، وجه الإعلامي مفرح الشقيقي رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم بعد الاستماع إلى معاناة خريجات الأحياء، وقال: أعمار كاملة تذهب في انتظار التعيين!

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