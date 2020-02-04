بالفيديو.. الطفل الجديعي يخترع روبوتًا لحل مشكلة جده المريض

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

“عبدالإله الجديعي”، طفل سعودي، يبلغ من العمر 13 عامًا، بالرغم من صغر سنه إلا أنه تمكن من حل مشكلة يقع فيها الكثيرون وخاصة من كبار السن، والذين لا يتمكنون من الحصول على أدويتهم في الوقت المناسب، سواء بنسيانها أو حتى عدم القدرة على التحرك من مكانهم لإحضارها.

من أين جاءت فكرة الروبوت؟

لاحظ الجديعي المشكلة التي يواجهها جده المريض في الحصول على الدواء، ليفكر على الفور في إيجاد حل لهذه المشكلة، ويتوصل إلى اختراع روبوت، ينبه المريض بموعد الدواء بل ويوصله إليه أيضًا.

وقال عبدالله في مقطع فيديو متداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الروبوت الذي قام باختراعه يقوم بإيصال الدواء إلى المريض، ثم يقوم بإطلاق جرس لتنبيه المريض إلى أنه حان وقت تناول علاجه.

وأضاف أن الروبوت الذي ابتكره مزود بشرائح طاقة شمسية تقوم بشحنه عن طريق الضوء.

الوقت الذي استغرقه في تنفيذه:

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وعن وصوله إلى فكرة هذا الروبوت قال إنه وصل إليها بفضل معاناة جده المريض، ليقرر تنفيذها حيث أنهاها في أسبوعين فقط، ومن سوء حظه أن جده رحل قبل تجربة الروبوت عليه.

كيف سيطور الروبوت في المستقبل؟

أما بخصوص ما سيقوم بفعله بالمستقبل قال: إنه سيسعى لتزويد الروبوت بأذرع، حتى يتمكن من مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمنحهم الدواء بنفسه.

رد فعل رواد تويتر على ابتكار عبدالإله:

ودشن رواد تويتر وسم “العبقري عبدالإله الجديعي”، للإشادة بعبدالإله، وكان في مقدمة المغردين عبدالرحمن المطيري والذي نشر فيديو للعبقري الصغير وعلق عليه: “هو ذكاء ولا أسلوب ولا نباهة ولا كاريزما، ما شاء الله تبارك الرحمن، دولا عيالنا اللي نفتخر بهم، ودولا أبناء السعودية العظمى عمره 13 عامًا، وحل مشكلة جده بروبوت”.

وغردت حور: “الحاجة أم الاختراع، شوفوا كيف تفكيره ما شاء الله”، بينما قال أبو عبدالله: “عيالنا مبدعين، فقط يحتاجون الدعم والتشجيع”.

بينما غرد أبو بكر مصطفى يوسف: “ما شاء الله اختراع مبتكر وتوظيفي لمساندة كبار السن في تناول الأدوية في وقتها بشكل احترافي”، وقال آخر: “لا تستهينوا بقدرات أبنائكم شجعوهم وأبرزوا مواهبهم بالمدح وفروا لهم كل وسائل المساعدة والمساندة، اجعل منهم صناع المستقبل”.

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