هل للمخالفات المرورية علاقة بإلغاء إيقاف الخدمات ؟

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أكد وزير العدل أن المخالفات المرورية تنطلق من المجال الجزائي، وبالتالي لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات.
وتابع الصمعاني، في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن هذا خاص بمحاكم التنفيذ وفقًا للأنظمة.
وفي سياق آخر، قال وزير العدل: إن لدينا نقصًا في القضاة، لكنه لن يؤثر في التطوير، وبدأنا الآن نموذجًا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوي قبل أن تحال للدوائر القضائية..، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريبًا لتهيئة مشروع الحكم للقاضي.
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