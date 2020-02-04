فيديو.. حادِث تصادم مروع بين عدد كبير من السيارات على جسر في تبوك

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شهد الجسر المؤدي إلى طريق ضباء وجامعة تبوك، صباح أمس (الإثنين)، حادثًا مروريًا مروعًا لعدد كبير من السيارات، وذلك بسبب الوقوف المفاجئ، بحسب ما ذكرت المصادر.
وأظهر مقطع فيديو اصطدام العديد من السيارات ببعضها البعض، كما استقرت سيارات فوق أخرى من شدة الاصطدام؛ ما أدى لحدوث أضرار وتلفيات في المركبات.
وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر باشرت موقع الحادثة فور وقوعه، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.
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