حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

︎ : . سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى منطقتي حائل والقصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة .





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