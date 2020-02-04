وزير العدل: قريبًا.. الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق.

وقال الوزير خلال لقائه مع برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية: إنَّ الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي.

وأضاف أنه لن يصدر أي صك طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.