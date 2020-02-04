بالصور.. الرياض تشهد حفل تدشين «طواف السعودية 2020» للدراجات الهوائية

شهدت العاصمة الرياض امس الإثنين، حفل تدشين بطولة «طواف السعودية 2020» للدراجات الهوائية، التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى يوم السبت القادم، بإشراف الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI، ضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج «جودة الحياة».

ويشارك في السباق 126 دراجًا عالميًّا يمثلون 18 فريقًا من مختلف دول العالم يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم.

وشهد الحفل الذي احتضنه فندق الريتز كارلتون عروضًا مرئية وأخرى بالليزر، تناولت البطولة العالمية وأهميتها، وأبرز ملامح الطواف في مراحل متنوعة التضاريس، إلى جانب فقرة خاصة بعرض الفرق المشاركة.

ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم منافسات المرحلة الأولى ضمن المراحل الخمسة لـ«طواف السعودية 2020»، بداية من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرماء بمسافة 173كم.

وستكون المرحلة الثانية من القرية التراثية «حصن سدوس» إلى محافظة الدرعية «البجيري«، بمسافة 182كم، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية «البجيري» بمسافة 119كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم، والمرحلة الخامسة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 144كم، ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن طواف السعودية 2020 يمثل فرصة رائعة ليشاهد العالم من خلاله النهضة والتطور اللذين تعيشهما المملكة على الأصعدة كافة، ولاسيما الرياضية منها، ويكشف مدى ما نحظى به في هذا القطاع من دعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة الرشيدة وبمتابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

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وأضاف الكريديس: إقامة هذا الطواف الدولي في أرض المملكة يعتبر حلمًا لنا، ونتمنى أن نوفق في إظهاره للعالم أجمع بالشكل الملائم والمطلوب، فمحبو الدراجات وممارسوها ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف، الذي أعددنا له كل وسائل النجاح بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ونرحب بجميع المتسابقين من مختلف دول العالم في بلدهم المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن نحظى جميعًا بسباق تاريخي مثير ومميز.

يشار إلى أن الفرق الـ 18 المشاركة يمثلون دول: الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، إسبانيا، اليابان، كازاخستان، فرنسا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، ماليزيا، وروسيا.

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